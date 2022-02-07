В Новомосковске сотрудники УК сломали балкон, пытаясь очистить его от сосулек

фото: Подслушано в Новомосковске

Жители Новомосковска обсуждают слишком усердную работу сотрудников ООО «ЖЭУ-7» по очистке многоквартирного дома от снега и наледи.

— Сосульки с балкона не могли сбить, так как в квартире никто не проживает. Наш любимый ЖЭУ решил проблему довольно быстро, — пишут в соцсетях жители дома № 51 по улице Маяковской, прикладывая фотографии проделанной работы.

В самой управляющей компании заявили Myslo, что не будут давать комментарии по телефону, заверив лишь, что в дальнейшем запланированы работы по демонтажу балконных рам.