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В Туле проходит Чемпионат и Первенство области по ММА
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле проходит Чемпионат и Первенство области по ММА

За медали борются более 200 спортсменов из разных районов региона.

В субботу, 5 февраля, в МСЦ «Тула-Арена» состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата и Первенства Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Участников приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

– По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Туле появился многофункциональный спортивный центр единоборств «Тула-Арена». Он оснащен современными залами для занятий дзюдо, тхэквондо, самбо, боксом, рукопашным боем, вольной и греко-римской борьбой. По каждому направлению осуществляется набор детей.

Созданная инфраструктура востребована. Сегодня здесь проходит крупнейшее спортивное событие – турнир по смешанному боевому единоборству. Уверен, каждый из вас сможет достичь самых высоких результатов, – сказал министр.

Сегодня соревнования продолжатся – за медали будут бороться порядка 200 спортсменов из спортшкол и клубов Дубенского, Киреевского, Узловского, Ясногорского, Щекинского районов, а также из Тулы и Новомосковска.

Поединки пройдут среди юниоров, юношей, мужчин и женщин. После их завершения будет сформирована региональная сборная, которая представит наш регион на Чемпионате и Первенстве Центрального федерального округа.

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