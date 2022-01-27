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Под Тулой в ДТП с мусоровозом пострадала женщина
Кадр из видео.

Под Тулой в ДТП с мусоровозом пострадала женщина

По предварительным данным, Toyota при обгоне врезалась в МАЗ.

27 января в 8.30 на 40-м километре автодороги Тула — Новомосковск 35-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota RAV4, по предварительной информации, при обгоне врезалась в попутный МАЗ. После столкновения Toyota вылетела с дороги.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала водитель кроссовера. После оказания медицинской помощи ее отпустили.

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