Под Тулой в ДТП с мусоровозом пострадала женщина

Кадр из видео.

По предварительным данным, Toyota при обгоне врезалась в МАЗ.

27 января в 8.30 на 40-м километре автодороги Тула — Новомосковск 35-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota RAV4, по предварительной информации, при обгоне врезалась в попутный МАЗ. После столкновения Toyota вылетела с дороги.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала водитель кроссовера. После оказания медицинской помощи ее отпустили.