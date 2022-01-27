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В Тульской области мужчина убил знакомого: тот оскорбил его подругу

В Тульской области мужчина убил знакомого: тот оскорбил его подругу

Уголовное дело направлено в суд.

В Киреевске 34-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
 
По версии следствия, в ночь с 14 на 15 ноября 2021 года обвиняемый распивал алкоголь в компании подруги и 60-летнего знакомого. В какой-то момент мужчины поссорились из-за того, что знакомый обвиняемого оскорбил его подругу. 34-летний мужчина ударил старшего товарища ножом в шею, от полученного ранения тот скончался на месте происшествия.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
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