В Тульской области мужчина убил знакомого: тот оскорбил его подругу

В Киреевске 34-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 ноября 2021 года обвиняемый распивал алкоголь в компании подруги и 60-летнего знакомого. В какой-то момент мужчины поссорились из-за того, что знакомый обвиняемого оскорбил его подругу. 34-летний мужчина ударил старшего товарища ножом в шею, от полученного ранения тот скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.