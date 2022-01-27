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В Туле на ул. Бундурина из-за уборки снега ограничат движение транспорта

В Туле на ул. Бундурина из-за уборки снега ограничат движение транспорта

Будьте внимательны.

27 января с 23.00 до 6.00 28 января в Туле по ул. Бундурина на участке от ул. Первомайской до ул. Каминского будет ограничено движение, а также запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения вводят из-за уборки и вывоза снега.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда и не парковать автомобили вдоль проезжей части дороги.

 
 
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:41 0
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