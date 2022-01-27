В Туле на ул. Бундурина из-за уборки снега ограничат движение транспорта

27 января с 23.00 до 6.00 28 января в Туле по ул. Бундурина на участке от ул. Первомайской до ул. Каминского будет ограничено движение, а также запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения вводят из-за уборки и вывоза снега.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда и не парковать автомобили вдоль проезжей части дороги.