Щекинец украл из магазина алкоголь на 7800 рублей

Фото из архива MySlo

В дежурную часть щекинского ОМВД поступило заявление от охранника супермаркета, расположенного на ул. Советской. Мужчина рассказал, что из торгового зала были украдены бутылки со спиртным. Сумма ущерба составила 7798 рублей.

Установить личность вора помогли записи с камер видеонаблюдения – им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Он был задержан и доставлен в дежурную часть.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина признался в содеянном, по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».