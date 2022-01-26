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Щекинец украл из магазина алкоголь на 7800 рублей
Фото из архива MySlo

Щекинец украл из магазина алкоголь на 7800 рублей

25-летнего ранее судимого мужчину оперативно задержали.

В дежурную часть щекинского ОМВД поступило заявление от охранника супермаркета, расположенного на ул. Советской. Мужчина рассказал, что из торгового зала были украдены бутылки со спиртным. Сумма ущерба составила 7798 рублей.

Установить личность вора помогли записи с камер видеонаблюдения – им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Он был задержан и доставлен в дежурную часть.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина признался в содеянном, по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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Фотограф: Артем Жильцов
вчера, в 22:37 0
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