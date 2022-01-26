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Где в Туле не будет электроэнергии 27 января

Где в Туле не будет электроэнергии 27 января

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 16.00 плановые работы пройдут по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, 3,
  • ул. 3-я Криволученская, 33,
  • ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
  • ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),
  • ул. Н. Островского, 62,
  • ул. Щепкина, 1-21, 21-а, 21-б, 1-а , 2-18,
  • ул. Газовая, 30, 32, 34,
  • ул. Ермоловой, 1-13, 2-20,
  • ул. Верещагина, 1-21,
  • ул. Коксовая, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 46, 48,
  • пр-д Верещагина, 1-7,
  • Епифанское шоссе, 27-35, 37-57,
  • ул. Ватутина, 1-17, 2-22,
  • ул. Ивана Франко, 1-21,
  • ул. Газовая 40, 42.
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