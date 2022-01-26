Пьяный житель Тульской области утопил отца в бочке с водой
Теперь он отправится в колонию строгого режима.
В Белевском районе 34-летний ранее судимый Михаил Игнатов признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что 16 октября пьяный подсудимый поссорился с 64-летним отцом, в компании которого он распивал алкоголь. В ходе ссоры разъяренный Игнатов утопил отца в бочке с водой, рассказали в СУ СКР по региону.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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