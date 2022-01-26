новости
новости
Регистрация
Пьяный житель Тульской области утопил отца в бочке с водой

Пьяный житель Тульской области утопил отца в бочке с водой

Теперь он отправится в колонию строгого режима.

В Белевском районе 34-летний ранее судимый Михаил Игнатов признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 16 октября пьяный подсудимый поссорился с 64-летним отцом, в компании которого он распивал алкоголь. В ходе ссоры разъяренный Игнатов утопил отца в бочке с водой, рассказали в СУ СКР по региону.
 
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:59 0
Другие статьи по темам
Прочее
убийствокриминалприговор судапроисшествияБелевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Калужской трассе под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее
На Калужской трассе под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее
Под Тулой самосвал с песком улетел в кювет
Под Тулой самосвал с песком улетел в кювет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.