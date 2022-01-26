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На Калужской трассе под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее

На Калужской трассе под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее

Авария произошла утром 26 января на 78-м км трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань у поворота на Берники.

По предварительной информации, столкнулись попутные самосвал MAN и Honda. После этого MAN ушел левее и снес с дороги в кювет Daewoo Nexia. Первоначально водитель Daewoo Nexia отказался от госпитализации, несмотря на то, что получил травмы — его автомобиль был смят в лепешку. Однако потом состояние мужчины ухудшилось, он попросил вызвать скорую. На месте работают медики.

По словам водителя Honda, из-за стоявшего на перекрестке автобуса он был вынужден уйти в сторону. Это и привело к столкновению с грузовиком. Информация предварительная, истинную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Затруднений движения на месте аварии нет.

 
Галерея
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 1
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 2
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 3
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 4
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 5
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 6
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 7
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 8
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 9
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 10
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 11
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 12
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 13
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 14
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 15
Под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее, Фото: 16
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
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