На Калужской трассе под Тулой большегруз снес легковушку в кювет и придавил ее

По предварительной информации, столкнулись попутные самосвал MAN и Honda. После этого MAN ушел левее и снес с дороги в кювет Daewoo Nexia. Первоначально водитель Daewoo Nexia отказался от госпитализации, несмотря на то, что получил травмы — его автомобиль был смят в лепешку. Однако потом состояние мужчины ухудшилось, он попросил вызвать скорую. На месте работают медики.

По словам водителя Honda, из-за стоявшего на перекрестке автобуса он был вынужден уйти в сторону. Это и привело к столкновению с грузовиком. Информация предварительная, истинную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Затруднений движения на месте аварии нет.