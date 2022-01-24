Поджог рекламного щита в ТРЦ «Макси»: полиция вычислила 16-летнюю тулячку

Кадр из видео.

Полицейские установили подозреваемую в поджоге электронного рекламного щита в ТРЦ «Макси». Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, это девушка 2005 года рождения.

Напомним, происшествие в торговом центре случилось в субботу, 22 января. В холле возле кинотеатра произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали из здания.

По камерам видеонаблюдения установили, что это был поджог. В полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.