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Поджог рекламного щита в ТРЦ «Макси»: полиция вычислила 16-летнюю тулячку
Кадр из видео.

Поджог рекламного щита в ТРЦ «Макси»: полиция вычислила 16-летнюю тулячку

Полиция выясняет мотивы девушки.

Полицейские установили подозреваемую в поджоге электронного рекламного щита в ТРЦ «Макси». Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, это девушка 2005 года рождения.

Напомним, происшествие в торговом центре случилось в субботу, 22 января. В холле возле кинотеатра произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали из здания.

По камерам видеонаблюдения установили, что это был поджог. В полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

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