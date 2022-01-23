На ул. Рязанской в Туле «восьмёрка» столкнулась с фурой

Фото очевидца

Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщают очевидцы, примерно в 10.45, на пересечении улиц Рязанской и Оборонной произошло ДТП – там столкнулись отечественная «восьмёрка» и грузовик. От удара легковушку развернуло поперёк дороги и вынесло на обочину.

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал, но из-за аварии на участке серьёзно затруднено движение. Оба водителя находятся на месте ДТП и ожидают экипаж ДПС.