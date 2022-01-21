В Тульской области петербуржец вырубил деревьев на 2 миллиона рублей

Теперь он отправится в колонию общего режима.

В Киреевске 36-летний житель Санкт-Петербурга Михаил Володин признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что с 1 апреля по 24 мая 2021 года обвиняемый вырубил более 30 деревьев в Яснополянском лесничестве. Срубленные деревья он распилил на дрова и продал. В результате его действий лесному фонду РФ был нанесен ущерб в 2,8 миллиона рублей.

Приговором суда Володину назначено наказание в виде года лишения свободы.