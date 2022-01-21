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В Тульской области петербуржец вырубил деревьев на 2 миллиона рублей

В Тульской области петербуржец вырубил деревьев на 2 миллиона рублей

Теперь он отправится в колонию общего режима.

В Киреевске 36-летний житель Санкт-Петербурга Михаил Володин признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Судом установлено, что с 1 апреля по 24 мая 2021 года обвиняемый вырубил более 30 деревьев в Яснополянском лесничестве. Срубленные деревья он распилил на дрова и продал. В результате его действий лесному фонду РФ был нанесен ущерб в 2,8 миллиона рублей.
Приговором суда Володину назначено наказание в виде года лишения свободы.
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:10 +4
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Тульская областьприговор судаКиреевский районвырубка деревьев

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