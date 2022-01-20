Тулячка заказала в Казахстане капсулы для похудения - теперь женщину осудят за контрабанду

В Туле таможенники задержали посылку с сильнодействующими веществами, сообщает пресс-служба Тульской таможни.

Сотрудники изъяли международное почтовое отправление с капсулами для похудения, содержащими вещество сибутрамин. Препараты общей массой 107 граммов женщина заказала из Казахстана через интернет-магазин. При этом она не смогла представить разрешительные документы на препараты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».