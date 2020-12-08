Ужасные поступки обычных людей: Myslo – о росте секс-преступлений против детей

Иллюстрации Назара Пономаренко – специально для Myslo.

Генпрокуратура: количество преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков растет: начиная с 2016 г. их число увеличилось на 20%.

По данным Всемирной организации здоровья, каждая пятая женщина и каждый тринадцатый мужчина в детстве подвергались сексуальному насилию. Как правило, насилие совершает человек, вхожий в семью, — знакомый, дальний родственник, отчим, кто-то из родителей. При этом сами педофилы настаивают на том, чтобы из них не делали маньяков: говорят, что их тянет к детям из-за психического расстройства, мол, «педофилия не всегда насилие».

Сегодня мы поговорим об ужасных поступках обычных людей: расскажем страшные истории, которые заставят задуматься и быть более бдительными и внимательными к своим детям.

Покупал молчание за шоколадки

34-летний Сергей* (имя изменено. — Прим. ред.) лишил падчерицу девственности через день после ее одиннадцатого дня рождения. В течение года мужчина вступал в связь с девочкой, «покупая» ее молчание за подарки в виде шоколадок и кукол. До тех пор, пока не был пойман с поличным.

Педагог-психолог отделения Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №1 Анастасия Хабарова:

Анастасия Хабарова – Он называл это отношениями, подготавливал к ним девочку какое-то время: просил ее не стесняться и ходить по дому без футболки, сам постоянно оголялся, старался прижаться к ней, усадить на коленки. А после того, как у них произошел половой акт, отчим говорил девочке, что ничего особенного в случившемся нет: все девочки так делают, это нормально. Сейчас мужчина находится в колонии, а девочка — дома. После многомесячной терапии.

Такие случаи — далеко не единичны: несколько лет назад психологам СРЦН №1 пришлось работать с девочкой, мама которой «готовила» ее к взрослой жизни:

– Женщина жила с сожителем. В какой-то момент «предложила» ему свою дочь. Девочке сказала, что она должна получить половое воспитание, и всем будет лучше, если ее научат дома, под надзором мамы, чем в каком-то другом месте. Вскрылась эта модель отношений во время визита представителей органов опеки — семья была неблагополучной и за ней приглядывали.

Часто матери ищут оправдания для насильника, не хотят признавать факты, винят ребенка: «Ты сам/сама спровоцировал/а». Или просто делают вид, что не замечают происходящего:

– Это может произойти в любой семье. Уровень благополучия не играет здесь никакой роли. В Зареченском округе была многодетная семья, в которой отец насиловал старшую дочь в течение четырех лет. Сам он это называл не насилием, а «передачей сексуального опыта». Закрывал глаза на ее «косяки» по школе или домашним делам, а она за это с ним спала. Узнали об этом после того, как девочка начала встречаться с парнем и поделилась с ним. Молодой человек убедил ее обратиться к правоохранителям, сейчас, насколько мы знаем, это дело в суде. Что характерно, мать девочки пыталась уговорить ее забрать заявление, напирая на тот факт, что отец — их кормилец и без него они по миру пойдут.

Дяди из интернета и средство заработка

В Привокзальном районном суде в начале ноября начали рассматривать уголовное дело в отношении двух граждан, занимавшихся незаконной съемкой порнофильмов. Заседания проходят в закрытом режиме: обвиняемые привлекали к участию в «фильмах» 14-летнюю девочку.

– Девочка в своем юном возрасте занималась проституцией, имела анкету на соответствующем сайте, — сообщил нам источник из правоохранительных органов. — Обвиняемые наткнулись на нее в интернете, когда искали героинь для своих «роликов», решили шантажировать. Предложили на выбор: либо она занимается на камеру сексом с собаками и получает 30 тысяч рублей, либо они расскажут о ее «деятельности» родителям. Девочка согласилась на съемки. Сейчас она проходит по делу как потерпевшая.

В Зареченском округе 12-летняя девочка на протяжении пары месяцев продавала интимные фотографии «дяде из интернета». Тот написал ей в соцсети и пообещал вознаграждение от 100 до 200 рублей за снимок:

– Чуть позже этот товарищ узнал, что у потерпевшей есть младший брат, и увеличил предложение: она вступает в связь с 8-летним мальчиком, а он присылает ей целых 500 рублей. Полученное видео он продавал в Даркнете. Эту схему удалось вычислить сотрудникам Интерпола. Сейчас мужчина задержан, с девочкой работают психологи.

Иногда на своих детях пытаются заработать сами родители: в Центральном округе Тулы женщина снимала и монтировала ролики с участием 9-летней дочери, после чего выставляла их на продажу на различных форумах.

– Детей, переживших насилие в любой форме, изымают из семьи, после чего ими занимаются специалисты, — продолжает педагог-психолог Анастасия Хабарова. — Для каждого выстраивается индивидуальная программа реабилитации. Самое главное: стабилизировать эмоциональное состояние ребенка. Чтобы он понял, что мир не враждебен, что он может спокойно засыпать и просыпаться. Мы работаем и в группах, и индивидуально. Дети сначала не рассказывают нам ничего. Им стыдно за то, что с ними сделали.

Какое-то время спустя они начинают доверять и раскрываются. Могут отозвать во время занятия и шепнуть на ушко, что с ними случилось.

Когда всё нормализуется, ребенок возвращается в семью. Или к опекунам, если его насильники — близкие люди и у него нет родственников. Или в государственное учреждение. Бывает и такое.

«Это не лечится»

По Международной классификации болезней (МКБ) педофилия относится к расстройствам сексуального предпочтения. За эту формулировку и цепляются те, кто относит себя к педофилам, требуя рассматривать проявления болезни именно через призму МКБ, а не через соответствующую статью Уголовного кодекса (УК).

На одном из форумов, посвященном «любви к детям», мы пообщались с участниками. Мы приведем их объяснения здесь. Заранее оговоримся, автор и редакция Myslo эти мнения не разделяет (переписка есть в распоряжении редакции).

– У педофилов есть влечение к детям. Что вы прикажете с этим делать? Это не лечится, – пишет один из участников. – Точно так же, как и гомосексуализм. Бросать нас в концлагеря или расстреливать? Общество лицемерно — никто не обвинит гетеросексуального мужчину в том, что он потенциальный насильник, за простой интерес к женщине, а вот педофилов любой стремится обвинить в «мыслепреступлении». Педофил = преступник. Это не так.

На наши вопросы о нормальности связи взрослого и ребенка, завсегдатаи форума со всей серьезностью заявляют, что журналисты и общественные деятели только накаляют ситуацию, приводя в пример якобы истории из жизни:

– Люди говорят, что педофилы — слабаки, которым не дают ровесницы, что педофилы — маньяки. С нами нужно бороться. Но большинство педофилов не причиняют детям зла. Вот вам случай: мужчина под 40 лет и девушка 12 лет любят друг друга, встречаются длительное время, планируют пожениться и завести детей. Родители девушки узнают про отношения и, боясь осуждения общества, пишут заявление в полицию. Здесь страдают и девушка, и ее возлюбленный. Что в этом хорошего и правильного? Там, где могла образоваться семья, появились пустота и горе утраты. И кто кому здесь причинил зло? Еще момент: психологи советуют не ругать детей за мастурбацию и эротические игры друг с другом, но если ребенок играет со взрослым — это ужасно. Даже если ребенку интересно. Проблема в отношении к этому людей, а не в нас.

Помимо этого наши собеседники с форума много и с увлечением рассуждают про возраст сексуального согласия, предлагая снизить его (в настоящий момент от 16 до 18 лет. — Прим. ред.). Читать подобные высказывания странно и страшно:

– Можно опустить эту планку до 13 лет и ввести в школах уроки полового воспитания, например. Не поверите, но дети уже готовы в этом возрасте. А еще вы можете найти статистику — сколько браков заключается между несовершеннолетними и взрослыми. Когда невесте лет 12-15, а жениху — 18-23. И никто же не кричит, что это педофилия, а гуляют на свадьбах. Что же касается УК, то надо отделять проникновение от всего остального (орального секса, ласк): тут вообще возраст можно снизить до 7-8 лет. Если же брать вопрос передачи сексуального опыта дочери или падчерице, то в этом нет ничего плохого. В каком-то смысле — это обязанность хорошего родителя. Плохо, что ему приходится для этого врать, ведь из вранья никогда не получалось ничего хорошего.

Жертвы педофилов всё моложе

За 2019 год в судах Тулы и области рассмотрели 23 уголовных дела, связанных с секс-преступлениями против детей. В реальности же количество таких преступлений посчитать практически невозможно, уверена федеральный руководитель проекта «Безопасное детство», основатель всероссийского движения «Сдай педофила» Анна Левченко:

Анна Левченко – По нашим данным, ежегодно в России жертвами педофилов становятся около 150 000 детей. Эта цифра очень примерная, с учетом показателей крайне высокой степени латентности данной категории преступлений. У нас вызывает особое опасение тот факт, что возраст жертв педофилов с каждым годом неуклонно снижается. Если в 2007 году средний возраст выявленных нами жертв был 12-14 лет, то в 2019 самая большая возрастная группа у нас — 7-12 лет. Не говоря уже о том, что всё чаще стали поступать обращения по поводу совершения развратных действий и насильственных действий сексуального характера в отношении совсем маленьких детей дошкольного возраста (от 2 до 4 лет).

Очень часто родители детей, переживших насилие, не спешат обращаться в правоохранительные органы. Причина проста: стыд и недоверие к работе правоохранителей.

– Опасения родителей небезосновательны. Сколько раз мы сталкивались с тем, что после обращения следователь просто вызывал к себе в кабинет предполагаемого педофила и опрашивал его, а тот всё отрицал, и его отпускали. Потом этот человек спокойно идет к себе домой, удаляет все доказательства, чистит компьютер, а часто даже успевает до смерти запугать жертву. Бороться с педофилией можно только при помощи комплекса мер, разработанных разными министерствами и ведомствами. Только ужесточением законодательства проблему не решить. Педофилы выпускают книги, в которых делятся опытом, как совратить ребенка, создают сайты, группы в социальных сетях, а всё, что мы можем сейчас сделать с этим по закону, — обратиться в Роскомнадзор, который, возможно (!), заблокирует сайт, но педофилы тут же создадут три таких же. Или десять. Конечно, пожизненное лишение свободы — эффективная мера, но от нее мало толку, если не решать проблему в комплексе: необходимо разработать федеральную целевую программу по борьбе с насилием над детьми.

В Генпрокуратуре РФ отмечают: совершенствование законодательства в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность необходимо. Правда, не обозначая конкретных предложений.





Концентрация на профилактике, а не только на наказаниях

По мнению экспертов, люди, совершающие насильственные действия сексуального характера в отношении детей, имеют серьезные психические нарушения. Лишение свободы для них — просто перерыв: рецидив подобных преступлений ужасает. Вопрос об ужесточении статей УК, связанных с преступлениями против детей, поднимается каждый год: от химической кастрации для педофилов до смертной казни для убийц детей. И каждый год остается подвешенным в воздухе.

Основательница проекта «Тебе поверят», который занимается оказанием помощи людям, пережившим сексуальное насилие в детстве, Юлия Кулешова:

Юлия Кулешова – Парадокс этой проблемы в том, что, хотя в просторечии мы используем слово «педофил», среди общего количества совершивших насилие над детьми процент людей именно с педофильным расстройством совсем небольшой. В основном это «обычные» люди, которые злоупотребили своей властью над ребенком и совершили сексуализированные действия. Потому что «никто не узнает», «она ничего не вспомнит» или «ему самому интересно». Многие люди, пережившие насилие, готовы впервые говорить об этом через очень много лет. И когда они готовы в этом разбираться, юридически уже поздно, срок давности вышел. Важно спокойно, без скандального тона работать с этой темой, концентрируясь на профилактике, а не только на наказаниях.

Психологи утверждают, что совсем не обязательно дети, пережившие насилие, сами станут насильниками. Это зависит от многих факторов.

– Последствия жестокого обращения, в том числе и сексуального насилия, очень отсрочены. Если травму вовремя не проработать, то в подростковом возрасте жертва может демонстрировать абсолютно неадекватное поведение. Как родителям понять, что с их чадом произошла беда?

У ребенка, пережившего сексуальное насилие, два варианта поведения.

Либо он замыкается и старается стать незаметным, либо начинает бравировать: демонстрировать сексуальные познания, вступая в ранние половые связи, если речь идет о подростках. Что касается дошкольников, они могут проигрывать случившееся с куклами, животными, воспроизводя те действия, которые с ними совершил насильник. Родителям надо выстраивать более доверительные отношения с детьми, знать, чем они живут, их интересы, что их волнует, чувствовать их внутреннее состояние, — заключает педагог-психолог СРЦН №1 Анастасия Хабарова.

Туляки, а как считаете вы: стоит ли радикально ужесточать наказания за тяжкие преступления против детей? Высказывайте мнения в комментариях!

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