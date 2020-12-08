новости
новости
Регистрация
Ужасные поступки обычных людей: Myslo – о росте секс-преступлений против детей
Иллюстрации Назара Пономаренко – специально для Myslo.

Ужасные поступки обычных людей: Myslo – о росте секс-преступлений против детей

Генпрокуратура: количество преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков растет: начиная с 2016 г. их число увеличилось на 20%.

По данным Всемирной организации здоровья, каждая пятая женщина и каждый тринадцатый мужчина в детстве подвергались сексуальному насилию. Как правило, насилие совершает человек, вхожий в семью, — знакомый, дальний родственник, отчим, кто-то из родителей. При этом сами педофилы настаивают на том, чтобы из них не делали маньяков: говорят, что их тянет к детям из-за психического расстройства, мол, «педофилия не всегда насилие».

Сегодня мы поговорим об ужасных поступках обычных людей: расскажем страшные истории, которые заставят задуматься и быть более бдительными и внимательными к своим детям. 

Покупал молчание за шоколадки

34-летний Сергей* (имя изменено. — Прим. ред.) лишил падчерицу девственности через день после ее одиннадцатого дня рождения. В течение года мужчина вступал в связь с девочкой, «покупая» ее молчание за подарки в виде шоколадок и кукол. До тех пор, пока не был пойман с поличным.

Педагог-психолог отделения Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №1 Анастасия Хабарова:

Анастасия Хабарова

– Он называл это отношениями, подготавливал к ним девочку какое-то время: просил ее не стесняться и ходить по дому без футболки, сам постоянно оголялся, старался прижаться к ней, усадить на коленки. А после того, как у них произошел половой акт, отчим говорил девочке, что ничего особенного в случившемся нет: все девочки так делают, это нормально. Сейчас мужчина находится в колонии, а девочка — дома. После многомесячной терапии.

 

Такие случаи — далеко не единичны: несколько лет назад психологам СРЦН №1 пришлось работать с девочкой, мама которой «готовила» ее к взрослой жизни:

– Женщина жила с сожителем. В какой-то момент «предложила» ему свою дочь. Девочке сказала, что она должна получить половое воспитание, и всем будет лучше, если ее научат дома, под надзором мамы, чем в каком-то другом месте. Вскрылась эта модель отношений во время визита представителей органов опеки — семья была неблагополучной и за ней приглядывали.

Часто матери ищут оправдания для насильника, не хотят признавать факты, винят ребенка: «Ты сам/сама спровоцировал/а». Или просто делают вид, что не замечают происходящего:

– Это может произойти в любой семье. Уровень благополучия не играет здесь никакой роли. В Зареченском округе была многодетная семья, в которой отец насиловал старшую дочь в течение четырех лет. Сам он это называл не насилием, а «передачей сексуального опыта». Закрывал глаза на ее «косяки» по школе или домашним делам, а она за это с ним спала. Узнали об этом после того, как девочка начала встречаться с парнем и поделилась с ним. Молодой человек убедил ее обратиться к правоохранителям, сейчас, насколько мы знаем, это дело в суде. Что характерно, мать девочки пыталась уговорить ее забрать заявление, напирая на тот факт, что отец — их кормилец и без него они по миру пойдут.

Дяди из интернета и средство заработка

В Привокзальном районном суде в начале ноября начали рассматривать уголовное дело в отношении двух граждан, занимавшихся незаконной съемкой порнофильмов. Заседания проходят в закрытом режиме: обвиняемые привлекали к участию в «фильмах» 14-летнюю девочку.

– Девочка в своем юном возрасте занималась проституцией, имела анкету на соответствующем сайте, — сообщил нам источник из правоохранительных органов. — Обвиняемые наткнулись на нее в интернете, когда искали героинь для своих «роликов», решили шантажировать. Предложили на выбор: либо она занимается на камеру сексом с собаками и получает 30 тысяч рублей, либо они расскажут о ее «деятельности» родителям. Девочка согласилась на съемки. Сейчас она проходит по делу как потерпевшая.

В Зареченском округе 12-летняя девочка на протяжении пары месяцев продавала интимные фотографии «дяде из интернета». Тот написал ей в соцсети и пообещал вознаграждение от 100 до 200 рублей за снимок:

– Чуть позже этот товарищ узнал, что у потерпевшей есть младший брат, и увеличил предложение: она вступает в связь с 8-летним мальчиком, а он присылает ей целых 500 рублей. Полученное видео он продавал в Даркнете. Эту схему удалось вычислить сотрудникам Интерпола. Сейчас мужчина задержан, с девочкой работают психологи.

Иногда на своих детях пытаются заработать сами родители: в Центральном округе Тулы женщина снимала и монтировала ролики с участием 9-летней дочери, после чего выставляла их на продажу на различных форумах.

– Детей, переживших насилие в любой форме, изымают из семьи, после чего ими занимаются специалисты, — продолжает педагог-психолог Анастасия Хабарова. — Для каждого выстраивается индивидуальная программа реабилитации. Самое главное: стабилизировать эмоциональное состояние ребенка. Чтобы он понял, что мир не враждебен, что он может спокойно засыпать и просыпаться. Мы работаем и в группах, и индивидуально. Дети сначала не рассказывают нам ничего. Им стыдно за то, что с ними сделали.

Какое-то время спустя они начинают доверять и раскрываются. Могут отозвать во время занятия и шепнуть на ушко, что с ними случилось.

Когда всё нормализуется, ребенок возвращается в семью. Или к опекунам, если его насильники — близкие люди и у него нет родственников. Или в государственное учреждение. Бывает и такое.

«Это не лечится»

По Международной классификации болезней (МКБ) педофилия относится к расстройствам сексуального предпочтения. За эту формулировку и цепляются те, кто относит себя к педофилам, требуя рассматривать проявления болезни именно через призму МКБ, а не через соответствующую статью Уголовного кодекса (УК).

На одном из форумов, посвященном «любви к детям», мы пообщались с участниками. Мы приведем их объяснения здесь. Заранее оговоримся, автор и редакция Myslo эти мнения не разделяет (переписка есть в распоряжении редакции).

– У педофилов есть влечение к детям. Что вы прикажете с этим делать? Это не лечится, – пишет один из участников. – Точно так же, как и гомосексуализм. Бросать нас в концлагеря или расстреливать? Общество лицемерно — никто не обвинит гетеросексуального мужчину в том, что он потенциальный насильник, за простой интерес к женщине, а вот педофилов любой стремится обвинить в «мыслепреступлении». Педофил = преступник. Это не так. 

На наши вопросы о нормальности связи взрослого и ребенка, завсегдатаи форума со всей серьезностью заявляют, что журналисты и общественные деятели только накаляют ситуацию, приводя в пример якобы истории из жизни:

– Люди говорят, что педофилы — слабаки, которым не дают ровесницы, что педофилы — маньяки. С нами нужно бороться. Но большинство педофилов не причиняют детям зла. Вот вам случай: мужчина под 40 лет и девушка 12 лет любят друг друга, встречаются длительное время, планируют пожениться и завести детей. Родители девушки узнают про отношения и, боясь осуждения общества, пишут заявление в полицию. Здесь страдают и девушка, и ее возлюбленный. Что в этом хорошего и правильного? Там, где могла образоваться семья, появились пустота и горе утраты. И кто кому здесь причинил зло? Еще момент: психологи советуют не ругать детей за мастурбацию и эротические игры друг с другом, но если ребенок играет со взрослым — это ужасно. Даже если ребенку интересно. Проблема в отношении к этому людей, а не в нас.

Помимо этого наши собеседники с форума много и с увлечением рассуждают про возраст сексуального согласия, предлагая снизить его (в настоящий момент от 16 до 18 лет. — Прим. ред.). Читать подобные высказывания странно и страшно:

– Можно опустить эту планку до 13 лет и ввести в школах уроки полового воспитания, например. Не поверите, но дети уже готовы в этом возрасте. А еще вы можете найти статистику — сколько браков заключается между несовершеннолетними и взрослыми. Когда невесте лет 12-15, а жениху — 18-23. И никто же не кричит, что это педофилия, а гуляют на свадьбах. Что же касается УК, то надо отделять проникновение от всего остального (орального секса, ласк): тут вообще возраст можно снизить до 7-8 лет. Если же брать вопрос передачи сексуального опыта дочери или падчерице, то в этом нет ничего плохого. В каком-то смысле — это обязанность хорошего родителя. Плохо, что ему приходится для этого врать, ведь из вранья никогда не получалось ничего хорошего.

Жертвы педофилов всё моложе

За 2019 год в судах Тулы и области рассмотрели 23 уголовных дела, связанных с секс-преступлениями против детей. В реальности же количество таких преступлений посчитать практически невозможно, уверена федеральный руководитель проекта «Безопасное детство», основатель всероссийского движения «Сдай педофила» Анна Левченко:

Анна Левченко

– По нашим данным, ежегодно в России жертвами педофилов становятся около 150 000 детей. Эта цифра очень примерная, с учетом показателей крайне высокой степени латентности данной категории преступлений. У нас вызывает особое опасение тот факт, что возраст жертв педофилов с каждым годом неуклонно снижается. Если в 2007 году средний возраст выявленных нами жертв был 12-14 лет, то в 2019 самая большая возрастная группа у нас — 7-12 лет. Не говоря уже о том, что всё чаще стали поступать обращения по поводу совершения развратных действий и насильственных действий сексуального характера в отношении совсем маленьких детей дошкольного возраста (от 2 до 4 лет).

Очень часто родители детей, переживших насилие, не спешат обращаться в правоохранительные органы. Причина проста: стыд и недоверие к работе правоохранителей.

– Опасения родителей небезосновательны. Сколько раз мы сталкивались с тем, что после обращения следователь просто вызывал к себе в кабинет предполагаемого педофила и опрашивал его, а тот всё отрицал, и его отпускали. Потом этот человек спокойно идет к себе домой, удаляет все доказательства, чистит компьютер, а часто даже успевает до смерти запугать жертву. Бороться с педофилией можно только при помощи комплекса мер, разработанных разными министерствами и ведомствами. Только ужесточением законодательства проблему не решить. Педофилы выпускают книги, в которых делятся опытом, как совратить ребенка, создают сайты, группы в социальных сетях, а всё, что мы можем сейчас сделать с этим по закону, — обратиться в Роскомнадзор, который, возможно (!), заблокирует сайт, но педофилы тут же создадут три таких же. Или десять. Конечно, пожизненное лишение свободы — эффективная мера, но от нее мало толку, если не решать проблему в комплексе: необходимо разработать федеральную целевую программу по борьбе с насилием над детьми.

В Генпрокуратуре РФ отмечают: совершенствование законодательства в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность необходимо. Правда, не обозначая конкретных предложений.

Концентрация на профилактике, а не только на наказаниях

По мнению экспертов, люди, совершающие насильственные действия сексуального характера в отношении детей, имеют серьезные психические нарушения. Лишение свободы для них — просто перерыв: рецидив подобных преступлений ужасает. Вопрос об ужесточении статей УК, связанных с преступлениями против детей, поднимается каждый год: от химической кастрации для педофилов до смертной казни для убийц детей. И каждый год остается подвешенным в воздухе.

Основательница проекта «Тебе поверят», который занимается оказанием помощи людям, пережившим сексуальное насилие в детстве, Юлия Кулешова:

Юлия Кулешова

– Парадокс этой проблемы в том, что, хотя в просторечии мы используем слово «педофил», среди общего количества совершивших насилие над детьми процент людей именно с педофильным расстройством совсем небольшой. В основном это «обычные» люди, которые злоупотребили своей властью над ребенком и совершили сексуализированные действия. Потому что «никто не узнает», «она ничего не вспомнит» или «ему самому интересно». Многие люди, пережившие насилие, готовы впервые говорить об этом через очень много лет. И когда они готовы в этом разбираться, юридически уже поздно, срок давности вышел. Важно спокойно, без скандального тона работать с этой темой, концентрируясь на профилактике, а не только на наказаниях.

Психологи утверждают, что совсем не обязательно дети, пережившие насилие, сами станут насильниками. Это зависит от многих факторов.

– Последствия жестокого обращения, в том числе и сексуального насилия, очень отсрочены. Если травму вовремя не проработать, то в подростковом возрасте жертва может демонстрировать абсолютно неадекватное поведение. Как родителям понять, что с их чадом произошла беда?

У ребенка, пережившего сексуальное насилие, два варианта поведения.

Либо он замыкается и старается стать незаметным, либо начинает бравировать: демонстрировать сексуальные познания, вступая в ранние половые связи, если речь идет о подростках. Что касается дошкольников, они могут проигрывать случившееся с куклами, животными, воспроизводя те действия, которые с ними совершил насильник. Родителям надо выстраивать более доверительные отношения с детьми, знать, чем они живут, их интересы, что их волнует, чувствовать их внутреннее состояние, — заключает педагог-психолог СРЦН №1 Анастасия Хабарова.

 

Туляки, а как считаете вы: стоит ли радикально ужесточать наказания за тяжкие преступления против детей? Высказывайте мнения в комментариях!

Опрос

Нужно ли ужесточать наказание за тяжкие преступления против детей?

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:02 +3
Другие статьи по темам
Прочее
ТуларепортажпедофилияАнна ЛевченкоУК РФдетипреступления против детей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка стала лауреатом литературной премии
Тулячка стала лауреатом литературной премии
Из-за ДТП Заречье встало в пробке
Из-за ДТП Заречье встало в пробке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.