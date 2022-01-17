В Воловском районе в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель

15 января на 8-ом километре автодороги Дон-Волово-Теплое в Воловском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 11.15 38-летний водитель автомобиля «ЗИЛ» столкнулся с «ВАЗ-211440», за рулем которого находился 17-летний подросток. В результате аварии пострадали водитель легковушки, которого госпитализировали, и его 20-летний пассажир, получивший легкие травмы.

Причина аварии устанавливается.