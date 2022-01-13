Безработный туляк украл деньги у собутыльницы

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В отдел полиции «Центральный» обратилась 42-летняя местная жительница. Она рассказала, что из её квартиры пропали деньги — 10 тысяч рублей. При проведении оперативных мероприятий сыщикам удалось найти вора — им оказался нигде не работающий 34-летний знакомый потерпевшей.

Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, накануне мужчина был у потерпевшей в гостях — они вместе распивали спиртное. Злоумышленник задержан и дал признательные показания. Украденные деньги он успел потратить. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».