Эвакуация судов из-за сообщений о минировании проводилась и в других городах России

Электронные письма с угрозами поступали в том числе в учреждения Новосибирска, Екатеринбурга и Архангельска.

Судя по сообщениям СМИ других регионов России, электронные письма о минировании административных зданий получили не только в Тульской области.

12 января эвакуация судебных учреждений и городских администраций проводилась в Новосибирске, Екатеринбурге, Архангельске, Ульяновске и других городах.

Днем ранее аналогичные сообщения поступили в суды Москвы и Санкт-Петербурга. Ни одна из угроз на данный момент не подтвердилась.