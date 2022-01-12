Эвакуация судов из-за сообщений о минировании проводилась и в других городах России
Электронные письма с угрозами поступали в том числе в учреждения Новосибирска, Екатеринбурга и Архангельска.
Судя по сообщениям СМИ других регионов России, электронные письма о минировании административных зданий получили не только в Тульской области.
12 января эвакуация судебных учреждений и городских администраций проводилась в Новосибирске, Екатеринбурге, Архангельске, Ульяновске и других городах.
Днем ранее аналогичные сообщения поступили в суды Москвы и Санкт-Петербурга. Ни одна из угроз на данный момент не подтвердилась.
Напомним, ранее мы писали об эвакуации сотрудников Тульского областного суда и 20-го арбитражного апелляционного суда.
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