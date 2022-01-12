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Эвакуация судов из-за сообщений о минировании проводилась и в других городах России

Эвакуация судов из-за сообщений о минировании проводилась и в других городах России

Электронные письма с угрозами поступали в том числе в учреждения Новосибирска, Екатеринбурга и Архангельска.

Судя по сообщениям СМИ других регионов России, электронные письма о минировании административных зданий получили не только в Тульской области.
 
12 января эвакуация судебных учреждений и городских администраций проводилась в Новосибирске, Екатеринбурге, Архангельске, Ульяновске и других городах.
 
Днем ранее аналогичные сообщения поступили в суды Москвы и Санкт-Петербурга. Ни одна из угроз на данный момент не подтвердилась.
 
Напомним, ранее мы писали об эвакуации сотрудников Тульского областного суда и 20-го арбитражного апелляционного суда.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:29 +1
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