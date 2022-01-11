В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи

Вечером 11 января на ул. Советской в Туле произошло ДТП. Как передает с места происшествия корреспондент Myslo, на трамвайных путях столкнулись Lada Vesta и Mitsubishi Pajero.

По положению автомобилей можно предположить, что Lada перестраивалась из среднего ряда в левый, либо пыталась развернуться, а водитель Mitsubishi не ожидал этого маневра.

На момент публикации новости из-за автоаварии было полностью остановлено движение трамваев.