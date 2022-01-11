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В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи

В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи

Напротив «Гостиного двора» столкнулись внедорожник и легковушка.

Вечером 11 января на ул. Советской в Туле произошло ДТП. Как передает с места происшествия корреспондент Myslo, на трамвайных путях столкнулись Lada Vesta и Mitsubishi Pajero.
 
По положению автомобилей можно предположить, что Lada перестраивалась из среднего ряда в левый, либо пыталась развернуться, а водитель Mitsubishi не ожидал этого маневра.
 
На момент публикации новости из-за автоаварии было полностью остановлено движение трамваев.
 
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В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи, Фото: 1
В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи, Фото: 2
В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи, Фото: 3
В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи, Фото: 4
В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи, Фото: 5
В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи, Фото: 6
В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи, Фото: 7
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:47 +4
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