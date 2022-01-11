В Кадастровой палате Тульской области пройдёт горячая линия

Она будет посвящена предоставлению сведений из ЕГРН.

В четверг, 13 января, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.

С 10.00 до 12.00 все желающие смогут узнать о порядке предоставления сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

На эти и другие вопросы ответит начальник отдела подготовки сведений Наталья Уткина по телефону 77−33−17, добавочный 2331.