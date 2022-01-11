новости
новости
Регистрация
В Кадастровой палате Тульской области пройдёт горячая линия

В Кадастровой палате Тульской области пройдёт горячая линия

Она будет посвящена предоставлению сведений из ЕГРН.

В четверг, 13 января, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.

С 10.00 до 12.00 все желающие смогут узнать о порядке предоставления сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

На эти и другие вопросы ответит начальник отдела подготовки сведений Наталья Уткина по телефону 77−33−17, добавочный 2331.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 21:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
Кадастровая палата Тульской областигорячая линияполучение сведений из ЕГРНвопросы и ответы
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 12 января
Какие дома Тулы будут обесточены 12 января
В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи
В центре Тулы из-за ДТП встали трамваи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.