Депутата Тульской областной Думы обвиняют в хищении 230 млн рублей

Александр Ермаков, по версии следователей, взял кредит и даже не думал его возвращать.

В СУ СКР по Тульской области прокомментировали задержание Александра Ермакова. Напомним, утром мы писали, что 64-летний депутат Тульской областной Думы 7-го созыва подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с декабря 2011-го по март 2013 года Ермаков, являясь руководителем ООО, совместно с заместителем директора организации предоставил в Россельхозбанк фиктивные документы, на основании которых им был выделен кредит на сумму более 230 млн рублей. Указанные денежные средства обращены руководителем организации в свою пользу без намерения возвращать их в банк.

В настоящее время Ермакову и его соучастнику предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.