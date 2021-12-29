новости
новости
Регистрация
Депутата Тульской областной Думы обвиняют в хищении 230 млн рублей

Депутата Тульской областной Думы обвиняют в хищении 230 млн рублей

Александр Ермаков, по версии следователей, взял кредит и даже не думал его возвращать.

В СУ СКР по Тульской области прокомментировали задержание Александра Ермакова. Напомним, утром мы писали, что 64-летний депутат Тульской областной Думы 7-го созыва подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
 
По версии следствия, в период с декабря 2011-го по март 2013 года Ермаков, являясь руководителем ООО, совместно с заместителем директора организации предоставил в Россельхозбанк фиктивные документы, на основании которых им был выделен кредит на сумму более 230 млн рублей. Указанные денежные средства обращены руководителем организации в свою пользу без намерения возвращать их в банк.
 
В настоящее время Ермакову и его соучастнику предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:27 +5
Другие статьи по темам
Прочее
СУ СК России по Тульской областикредитмошенничествокриминалдепутат

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ станет партнером проекта «МегаФон 1440»
ВТБ станет партнером проекта «МегаФон 1440»
«Накажи автохама»: водителя «бешеного» каршерингового авто оштрафовали на 10,5 тысяч рублей
«Накажи автохама»: водителя «бешеного» каршерингового авто оштрафовали на 10,5 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.