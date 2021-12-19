Житель Подольска помог тульскому школьнику сжечь чужой автомобиль

- В середине марта нашли одного поджигателя, им оказался ранее судимый за кражу 19-летний житель Подольска Фёдор Л., — рассказывает Myslo потерпевшая. — Он сразу сдал подельника — 17-летнего Ф. (тульского школьника, который и убедил его пойти на преступление).

Из показаний школьника следует, что якобы в феврале он стоял на остановке и его обрызгала машина. Из-за этого он выронил и разбил телефон, который держал в руках. Парень уверяет, что успел запомнить номер авто и решил отомстить.

- Они познакомились в телеграм-канале — на фоне спортивных интересов, — продолжает потерпевшая. — Школьник рассказал новому другу историю про машину и телефон и предложил приехать в Тулу, чтобы помочь совершить «акт мести». Мол, он выследил автомобиль и знает, где тот припаркован.

Фёдор Л. приехал в Тулу вечером 6 марта, встретился с товарищем на Московском вокзале, после чего они отправились на дело.

- Он встретил меня и вручил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, как я понял. Мы подошли к автомобилю и облили его из бутылок: я — левое колесо, а Ф. — капот.

Я понимал, что совершаю преступление, но хотел ему помочь.

Ф. поджёг машину и мы убежали. Я сел на электричку и вернулся в Подольск, — из показаний Фёдора Л.

Приговором суда Фёдору Л. назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев исправительной колонии общего режима. 17-летний Ф. поставлен на учёт как несовершеннолетний правонарушитель. Кроме этого, обвиняемые выплатили потерпевшей 190 000 рублей.