На пожаре в Советске спасатели вывели из огня 6 человек

Сегодня, 19 декабря, в 11:53 стало известно о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Комсомольской в Советске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали 4 пожарных расчёта. Прибыв на указанный адрес в 11.59, пожарные ликвидировали открытое горение за 10 минут.

Пожарные спасли из горящего здания одного человека с помощью трехколенной лестницы и эвакуировали 5 человек. В результате происшествия никто не пострадал, причина пожара устанавливается.