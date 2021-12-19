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На пожаре в Советске спасатели вывели из огня 6 человек

На пожаре в Советске спасатели вывели из огня 6 человек

Пострадавших нет.

Сегодня, 19 декабря, в 11:53 стало известно о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Комсомольской в Советске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
 
На место происшествия выезжали 4 пожарных расчёта. Прибыв на указанный адрес в 11.59, пожарные ликвидировали открытое горение за 10 минут. 
 
Пожарные спасли из горящего здания одного человека с помощью трехколенной лестницы и эвакуировали 5 человек. В результате происшествия никто не пострадал, причина пожара устанавливается. 
 
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