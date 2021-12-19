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Пьяный туляк угрожал расстрелять мужчину из автомата Калашникова
архив Myslo

Пьяный туляк угрожал расстрелять мужчину из автомата Калашникова

Правда, в руках у него был муляж. «Стрелка» уже задержали и осудили.

В Туле 58-летний Юрий С. признан виновным в угрозе убийством [ч. 1 ст. 119 УК РФ]
 
Судом установлено, что 24 октября пьяный подсудимый находился в компании знакомой и мужчины, с которым он знаком не был. По какой-то причине Юрий С. невзлюбил незнакомца и поругался с ним. 
 
В качестве аргумента в разгоревшемся споре подсудимый использовал муляж автомата Калашникова. Он направил дуло автомата на оппонента и заявил, что убьёт его, если тот не замолчит.
 
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 9 месяцев.  
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:10 +5
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