Пьяный туляк угрожал расстрелять мужчину из автомата Калашникова

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Правда, в руках у него был муляж. «Стрелка» уже задержали и осудили.

В Туле 58-летний Юрий С. признан виновным в угрозе убийством [ч. 1 ст. 119 УК РФ].

Судом установлено, что 24 октября пьяный подсудимый находился в компании знакомой и мужчины, с которым он знаком не был. По какой-то причине Юрий С. невзлюбил незнакомца и поругался с ним.

В качестве аргумента в разгоревшемся споре подсудимый использовал муляж автомата Калашникова. Он направил дуло автомата на оппонента и заявил, что убьёт его, если тот не замолчит.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 9 месяцев.