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Житель Плавска опоздал на поезд, расстроился и разбил окно в подземном тоннеле: видео

Житель Плавска опоздал на поезд, расстроился и разбил окно в подземном тоннеле: видео

Дело направлено в суд. Мужчине грозит до трех месяцев ареста.

В линейном отделе МВД России на станции Тула завершили расследование уголовного дела о повреждении имущества железнодорожного вокзала Тула-1. Обвиняемый — 34-летний житель Плавска. Мужчина опоздал на поезд «Москва — Анапа», разозлился и разбил окно в подземном пешеходном тоннеле на платформе № 2 железнодорожной станции Тула-1 — Курская.

«На место происшествия, услышав звук бьющегося стекла, незамедлительно прибыл сотрудник линейного отдела МВД России на станции Тула, патрулировавший территорию оперативного обслуживания. Страж порядка увидел мужчину с рюкзаком и чемоданом, который признался, что это он повредил имущество железной дороги. Кроме того, от разлетевшихся осколков чудом не пострадал случайный пешеход», — сообщила пресс-служба ЛО МВД России на станции Тула.

Транспортный полицейский доставил злоумышленника в дежурную часть линейного отдела. Житель Плавска полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В отношении мужчины дознание ЛО МВД России на станции Тула возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:10 +3
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