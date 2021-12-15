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В одном из гаражей Тулы обнаружена крупная партия наркотиков

В одном из гаражей Тулы обнаружена крупная партия наркотиков

Оперативники обнаружили почти 14 кг мефедрона.

В Центральном округе Тулы задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении и распространении наркотиков.

По информации Myslo, в ночь с 13 на 14 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий из гаража подозреваемого были изъяты 42 свёртка белого вещества. Экспертиза показала, что в свёртках был мефедрон.

Всего было изъято 13 кг 944 г наркотика. В настоящее время подозреваемый задержан.

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