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В Туле приготовили пряники с изображением известного кота Бендера

В Туле приготовили пряники с изображением известного кота Бендера

Вышло очень даже похоже!

В Туле начали изготавливать пряники с изображением одного из самых популярных котов в соцсетях — австралийского Бендера. Часть мастер-класса на своей страничке в Instagram опубликовал туристический портал VisitTula.

Хозяйка Бендера, 70-летняя Нелла, уже видела тульский пряник и осталась в восторге:

- [перевод] Боже мой, это великолепно, — написала австралийка.

Она надеется, что когда-нибудь ей удастся посетить Тулу и купить тульский сувенир. А мы надеемся, что Нелле всё же вышлют пряники, как и обещали.

 

В посте отмечается, что такие пряники можно купить в Тульском музее чаепития.

 

Напомним, тесные отношения Бендера с туляками начались совсем недавно.

Тульский щит с рекламой нашего города появился в официальном Instagram-аккаунте самого популярного на сегодняшний момент кота в интернете.

benderchonkycat_official: [перевод] Бендер на билборде. @cityadmtularu, могли бы вы выслать мне пряничков? А как насчет билета на самолет? До сих пор в шоке от его популярности! Spaciba!
 
Позднее специально для кота и его хозяйки провели видеоэкскурсию по Туле:
 
Кот Бендер живет в Австралии, ему 13 лет. Его хозяйка сняла ролик с ним, и видео завирусилось в российском сегменте TikTok.
 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:55 +2
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