В Туле приготовили пряники с изображением известного кота Бендера
Вышло очень даже похоже!
В Туле начали изготавливать пряники с изображением одного из самых популярных котов в соцсетях — австралийского Бендера. Часть мастер-класса на своей страничке в Instagram опубликовал туристический портал VisitTula.
Хозяйка Бендера, 70-летняя Нелла, уже видела тульский пряник и осталась в восторге:
- [перевод] Боже мой, это великолепно, — написала австралийка.
Она надеется, что когда-нибудь ей удастся посетить Тулу и купить тульский сувенир. А мы надеемся, что Нелле всё же вышлют пряники, как и обещали.
В посте отмечается, что такие пряники можно купить в Тульском музее чаепития.
Напомним, тесные отношения Бендера с туляками начались совсем недавно.
Тульский щит с рекламой нашего города появился в официальном Instagram-аккаунте самого популярного на сегодняшний момент кота в интернете.
Видео: www.instagram.com/visit_tula.