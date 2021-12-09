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В Донском больше трёх недель ищут 36-летнего мужчину

В Донском больше трёх недель ищут 36-летнего мужчину

О судьбе Максима Пашенцева ничего не известно с 15 ноября.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 36-летнего жителя Донского Максима Пашенцева, который 15 ноября ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Особая примета: татуировка на руке. Одежда: серая толстовка, черные штаны.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:46 0
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