За 9 месяцев туляки взяли кредитов на 132 млрд рублей

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По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла почти на 40%.

С января по сентябрь текущего года жители Тульской области получили в банках кредиты на 132,3 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом объём выданных ссуд вырос на 38%. Банки выдали тулякам 2,6 млн кредитов, ссудный портфель физических лиц в регионе достиг 214,9 млрд рублей.

– Если вы добросовестный заемщик и своевременно вносите платежи по займам, скорее всего, с вашей кредитной историей проблем нет. Однако её все равно стоит регулярно проверять, это позволит оперативно выявить возможные ошибки в сведениях и устранить их, – отмечает начальник юридического отдела тульского отделения Банка России Андрей Колосветов.

Дважды в год получить кредитную историю можно бесплатно в Бюро кредитных историй. Это можно сделать как онлайн, так и лично. Полный порядок получения финансового досье размещен на сайте Банка России в разделе «Кредитные истории».