«В небе парила перелетная птица, я уходила, чтобы возвратиться»: Кристина Орбакайте выступит в Туле
15 декабря на сцене Городского концертного зала с новой юбилейной программой выступит Кристина Орбакайте. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Утонченная, интеллигентная, очаровательная Кристина Орбакайте давно стала всеобщей любимицей. Ее артистизм, певческий талант и песни, каждая из которых — истинная история любви, не оставляют равнодушным даже самого искушенного зрителя. Талант, помноженный на постоянное стремление к совершенству, отмечен на самом высоком уровне: Кристина Орбакайте — заслуженная артистка Российской Федерации, популярная певица и актриса, на счету которой немало ярких ролей, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа.
Зрителей ждет современное светомузыкальное шоу с выступлением певицы и танцевальной группы, фееричными костюмами и незабываемыми
художественными образами.
В шоу прозвучат как новые песни, так и хиты прошлых лет. За годы творчества Кристина Орбакайте стала символом безграничной любви к
своим зрителям. Она созидательна, душевна, трепетна. Песни отзываются теплыми нотками в сердце и душе каждого, делая добрее и светлее.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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