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«В небе парила перелетная птица, я уходила, чтобы возвратиться»: Кристина Орбакайте выступит в Туле

«В небе парила перелетная птица, я уходила, чтобы возвратиться»: Кристина Орбакайте выступит в Туле

15 декабря на сцене Городского концертного зала с новой юбилейной программой выступит Кристина Орбакайте. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Утонченная, интеллигентная, очаровательная Кристина Орбакайте давно стала всеобщей любимицей. Ее артистизм, певческий талант и песни, каждая из которых — истинная история любви, не оставляют равнодушным даже самого искушенного зрителя. Талант, помноженный на постоянное стремление к совершенству, отмечен на самом высоком уровне: Кристина Орбакайте — заслуженная артистка Российской Федерации, популярная певица и актриса, на счету которой немало ярких ролей, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа.

Зрителей ждет современное светомузыкальное шоу с выступлением певицы и танцевальной группы, фееричными костюмами и незабываемыми
художественными образами.
В шоу прозвучат как новые песни, так и хиты прошлых лет. За годы творчества Кристина Орбакайте стала символом безграничной любви к
своим зрителям. Она созидательна, душевна, трепетна. Песни отзываются теплыми нотками в сердце и душе каждого, делая добрее и светлее.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:52 −2
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