«Накажи автохама»: в Городском переулке Тулы попал на видео торопыга на Hyundai

Наша подписчица прислала в редакцию запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты на пересечении ул. Рязанской и Городского переулка в Туле.

«Запись нарушения и явного хамства со стороны водителя автомобиля Hyundai с госномером Р431ВХ71. Не желая стоять в пробке на светофоре на пересечении ул. Рязанской и Городского переулка, данный водитель двигался по встречной полосе, пересекая сплошную линию разметки, и выехал первым на перекресток за стоп-линию. Впоследствии данный водитель еще и пытался подрезать меня», — сообщила автор видео.

Кроме того, наша читательница добавила, что часть попавших в кадр водителей повернула с ул. Рязанской направо и при этом не покинула границы перекрестка, что также является нарушением (Пункт 8.5 ПДД РФ, — прим. ред.).