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В Ясногорском районе «пятерка» влетела в дерево

В Ясногорском районе «пятерка» влетела в дерево

В результате ДТП пострадал и госпитализирован водитель, у которого не было прав.

Накануне поздно вечером в Ясногорском районе Тульской области произошло ДТП. На втором километре автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» врезался в дерево ВАЗ-21053.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в момент ДТП за рулем автомобиля находился 20-летний молодой человек, у которого нет водительского удостоверения. Он госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:18 +1
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Тульская областьЯсногорский район
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