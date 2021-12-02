В Ясногорском районе «пятерка» влетела в дерево

В результате ДТП пострадал и госпитализирован водитель, у которого не было прав.

Накануне поздно вечером в Ясногорском районе Тульской области произошло ДТП. На втором километре автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» врезался в дерево ВАЗ-21053.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в момент ДТП за рулем автомобиля находился 20-летний молодой человек, у которого нет водительского удостоверения. Он госпитализирован с травмами различной степени тяжести.