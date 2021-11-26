На трассе под Тулой из-за ДТП образовалась большая пробка

Как стало известно Myslo, вечером 26 ноября, на трассе «Золотое кольцо» (она же Калуга – Тула – Михайлов – Рязань), в районе пересечения с трассой М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП.

По предварительным данным, там столкнулись «Волга» и Daewoo Nexia. Информация о пострадавших уточняется, на месте находятся несколько карет скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Из-за аварии на мосту образовалась большая пробка в обе стороны.