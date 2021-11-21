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Тульские сотрудники МЧС устранили последствия непогоды
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские сотрудники МЧС устранили последствия непогоды

Из-за сильного ветра в регионе повалило деревья, а несколько населенных пунктов остались без света.

Сотрудники МЧС России по Тульской области устранили последствия непогоды. Так, 20 ноября в Суворовском районе на двухэтажный многоквартирный дом упало дерево, а в Алексине и Туле произошло нарушение электроснабжения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, силы и средства МЧС и подчиненные подразделения функционировали в усиленном режиме.

Во время прохождения неблагоприятных погодных условий службы оперативно реагировали на все заявки населения. Нарушения устранены, упавшие деревья в кратчайшие сроки распилены и убраны.

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