Тульские сотрудники МЧС устранили последствия непогоды

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Из-за сильного ветра в регионе повалило деревья, а несколько населенных пунктов остались без света.

Сотрудники МЧС России по Тульской области устранили последствия непогоды. Так, 20 ноября в Суворовском районе на двухэтажный многоквартирный дом упало дерево, а в Алексине и Туле произошло нарушение электроснабжения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, силы и средства МЧС и подчиненные подразделения функционировали в усиленном режиме.

Во время прохождения неблагоприятных погодных условий службы оперативно реагировали на все заявки населения. Нарушения устранены, упавшие деревья в кратчайшие сроки распилены и убраны.