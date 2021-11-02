Туляк открыл стрельбу на улице Гармонной из-за лая собаки
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
По предварительной информации, утром 2 ноября рядом с домом № 26 по улице Гармонной в Туле произошел конфликт между женщиной, выгуливавшей собаку, и неизвестным мужчиной. Предполагается, что в ходе конфликта неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщает корреспондент Myslo.
Причиной конфликта, предположительно, стало то, что собака залаяла на мужчину. На момент публикации на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе:
на вид около 25 лет, рост около 180 см, черная одежда, на лице черная медицинская маска.
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