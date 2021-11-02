Туляк открыл стрельбу на улице Гармонной из-за лая собаки

По предварительной информации, утром 2 ноября рядом с домом № 26 по улице Гармонной в Туле произошел конфликт между женщиной, выгуливавшей собаку, и неизвестным мужчиной. Предполагается, что в ходе конфликта неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщает корреспондент Myslo.

Причиной конфликта, предположительно, стало то, что собака залаяла на мужчину. На момент публикации на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе: