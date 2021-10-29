В Ясногорском районе в ДТП пострадали женщина и ребенок

Накануне утром на 150-м км автодороги М-2 «Крым» (рядом с Малахово) произошло ДТП. Съехал в придорожный кювет автомобиль Ford Focus, за рулем которого находилась 36-летняя женщина.

«Пострадали водитель и ее несовершеннолетний пассажир, девочка 2007 года рождения. Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены», — сообщила региональная Госавтоинспекция.