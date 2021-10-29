Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами

Старенькая «одиннадцатая» увязла в грязи рядом с дорогой.

Утром 29 октября на повороте от деревни Кочаки на Ясную Поляну (М-2, подъезд к Туле, 34-й километр) был обнаружен брошенный автомобиль. Об этом в редакцию Myslo сообщил местный житель.

«Передние колеса «одиннадцатой» увязли в канаве рядом с дорогой. Задние боковые стекла разбиты, заднего регистрационного знака нет. Машина выглядит так, словно ее угнали и бросили», — рассказал очевидец.

В региональной Госавтоинспекции объяснили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Пострадавших нет, от помощи сотрудников ГИБДД собственник машины отказался.