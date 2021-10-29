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Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами

Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами

Старенькая «одиннадцатая» увязла в грязи рядом с дорогой.

Утром 29 октября на повороте от деревни Кочаки на Ясную Поляну (М-2, подъезд к Туле, 34-й километр) был обнаружен брошенный автомобиль. Об этом в редакцию Myslo сообщил местный житель.
 
«Передние колеса «одиннадцатой» увязли в канаве рядом с дорогой. Задние боковые стекла разбиты, заднего регистрационного знака нет. Машина выглядит так, словно ее угнали и бросили», — рассказал очевидец.
 
В региональной Госавтоинспекции объяснили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Пострадавших нет, от помощи сотрудников ГИБДД собственник машины отказался.
Галерея
Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами, Фото: 1
Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами, Фото: 2
Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами, Фото: 3
Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами, Фото: 4
Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами, Фото: 5
Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами, Фото: 6
Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами, Фото: 7
Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами, Фото: 8
Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами, Фото: 9
Под Тулой в кювете бросили автомобиль с разбитыми стеклами, Фото: 10
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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