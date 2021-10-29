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Тульская спортшкола может выиграть Национальную спортивную премию
Спортивную школу олимпийского резерва «Велосипедный спорт» выдвинули на номинацию «Надежда России».
Спортивной школе олимпийского резерва «Велосипедный спорт» более 60 лет. В школе работают 24 тренера, четверо из них носят высокое звание «Заслуженный тренер России».
В СШОР занимаются 297 спортсменов – 12 из них имеют звания «Мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России», 14 человек являются мастерами спорта России.
Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.
В голосовании, которое проходит с 27 октября по 2 ноября включительно, могут принять участие все желающие. Результаты будут обнародованы 3 ноября. Принять участие в голосовании можно по ссылке: https://sport-premia.ru/vote2/nadezhda-rossii/