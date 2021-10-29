Тульская спортшкола может выиграть Национальную спортивную премию

Фото: архив Myslo.

Спортивной школе олимпийского резерва «Велосипедный спорт» более 60 лет. В школе работают 24 тренера, четверо из них носят высокое звание «Заслуженный тренер России».

В СШОР занимаются 297 спортсменов – 12 из них имеют звания «Мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России», 14 человек являются мастерами спорта России.

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.