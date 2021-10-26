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В Тульском центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи

В Тульском центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи

Срок службы автомобилей на тульской скорой не превышает 5 лет.

Бригады скорой помощи ежедневно проезжают сотни километров, а в период очередной волны коронавируса количество заявок с каждым днем только растет. Поэтому надежная машина сегодня – самое главное. 

По поручению губернатора Алексея Дюмина 26 октября заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков вручил 19 новых автомобилей скорой помощи сотрудникам регионального Центра медицины катастроф. 

Качество оказания скорой медицинской помощи во многом зависит от автопарка: сможет ли машина проехать в труднодоступные населенные пункты, в каких условиях будет транспортироваться пациент, есть ли возможность в случае необходимости принять в машине роды или помочь пострадавшему в ДТП со сложными переломами. Не малую роль играет и техническое состояние машины. 

Об этом не понаслышке знает Марина Михалко, фельдшер первой подстанции Центра медицины катастроф. Она работает на скорой помощи уже с 1 апреля 1976 года.

– Когда я пришла работать, мы ездили к пациентам на «Волгах», вот представьте, как в такой машине помощь оказывать! Потом у нас появились УАЗы. Тогда, вы не представляете, как мы радовались даже им! Хотя летом в них было невыносимо жарко, но они хотя бы проходимые. При этом носилки с пациентом лежали прямо на полу. Современные же машины настолько удобны, что в них всё продумано до мелочей. Она настолько комфортно и мягко идет, что помощь пациенту можно оказывать в том числе и во время движения. Поставить капельницу, пожать кислород, принять роды – в таких машинах возможно всё, – рассказала Марина Михалко.

Новые машины в Тулу поступили по линии Минпромторга РФ в рамках планового обновления автопарка медучреждения. Целевой показатель, который установил Президент РФ Владимир Путин для машин скорой медицинской помощи, – не более пяти лет эксплуатации. Поступившие сегодня автомобили заменят как раз те, что были закуплены в 2016 году.

«Благодаря поддержке Алексея Дюмина бригады скорой помощи полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, медицинским кислородом. В период роста заболеваемости коронавирусом важно как можно быстрее доставить пациента, который нуждается в госпитализации, в стационар. Для этого мы планомерно обновляем автопарк скорой помощи. Сейчас возраст всех машин автопарка Центра медицины катастроф не превышает пяти лет», – сказал  Дмитрий Марков.

Главный врач Центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Сергей Мухин поблагодарил губернатора за новые автомобили. Он отметил, что с начала октября в скорую помощь поступает вдвое больше звонков, чем раньше, – более 3000 в сутки. Количество выездов бригад скорой помощи увеличилось до 1600, что на 25% больше, чем в начале осени.

А число эпидемиологических бригад – в 2,5 раза: в каждую смену на линии работает до 137 бригад.

Благодаря тому, что 93% медработников вакцинированы, коллектив работает в штатном режиме и обеспечивает оказание своевременной медицинской помощи  жителям региона.

– Несмотря на то, что нагрузка на скорую помощь возросла, мы сохранили норматив доезда на острый коронарный синдром, инсульт, а также на случаи ДТП, – подчеркнул Сергей Мухин.

По словам главврача Центра медицины катастроф, 12 из 19 полученных автомобилей будут работать в Туле, по два – в Донском, Новомосковске и Ефремове, один – в Кимовске.

Водители отметили, что новые скорые класса В на базе автомобиля ГАЗ отличаются высокой проходимостью, они смогут обеспечить и быстрый выезд бригад, и оперативную доставку пациентов, в том числе в сельской местности.

Сергей Мухин сообщил, что сейчас в стандарт оснащения скорой помощи не входят кислородные маски и специальные шлемы. Их наличие в скорых позволит госпитализировать пациентов в сидячем положении, даст возможность подключать пациента к аппарату ИВЛ без интубирования (установки трубки через прокол).

Дмитрий Марков отметил, что в ближайшее время кислородные маски и шлемы будут закуплены. Закупка этого оборудования ускорит и облегчит оказание реанимационной помощи.

Галерея
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 1
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 2
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 3
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 4
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 5
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 6
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 7
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 8
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 9
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 10
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 11
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 12
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 13
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 14
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 15
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 16
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 17
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 18
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 19
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 20
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 21
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 22
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 23
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 24
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 25
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 26
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 27
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 28
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 29
В Тульском Центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи, Фото: 30
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:05 +3
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