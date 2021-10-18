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В Туле автобус влетел в трамвай

В Туле автобус влетел в трамвай

ДТП произошло в Пролетарском округе.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 18 октября в районе дома № 8 по ул. Щегловская Засека (в районе поворота на Новомедвенский проезд) столкнулись автобус НЕФАЗ и трамвай.

По предварительной информации, автобус поворачивал налево и по какой-то причине не пропустил трамвай, который следовал в направлении Щегловской засеки.

В ДТП никто не пострадал, хотя, по словам водителя трамвая, у него был практически полный салон. На момент публикации новости участники аварии ожидают на месте приезда сотрудников ГИБДД. В направлении КБП образовался незначительный затор.

Все обстоятельства дорожного происшествия и его окончательную причину предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Трамвай столкнулся с автобусом, Фото: 1
Трамвай столкнулся с автобусом, Фото: 2
Трамвай столкнулся с автобусом, Фото: 3
Трамвай столкнулся с автобусом, Фото: 4
Трамвай столкнулся с автобусом, Фото: 5
Трамвай столкнулся с автобусом, Фото: 6
Трамвай столкнулся с автобусом, Фото: 7
Трамвай столкнулся с автобусом, Фото: 8
Трамвай столкнулся с автобусом, Фото: 9
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:01 +5
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