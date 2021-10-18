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«Ждем папу и мужа домой!»: в Щекинском районе пропал 38-летний мужчина

«Ждем папу и мужа домой!»: в Щекинском районе пропал 38-летний мужчина

Иван Антошечкин не выходит на связь с 16 октября.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск Ивана Евгеньевича Антошечкина из поселка Первомайский Щекинского района. В комментариях к записи супруга Ивана написала: «Ждем любимого папу и мужа домой, надеемся, что всё хорошо!»
 
С 16 октября 2021 года его местонахождение неизвестно.
 
Приметы: рост 192 см, плотного телосложения, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые с проседью.
 
Был одет: черная куртка с зелеными вставками, черные джинсы, кроссовки.

Видели его? Звоните 8 (800) 200-54-52 или 112.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:27 0
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Событие
розыскИван АнтошечкинЛиза Алерт
Место
Тульская область
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