«Ждем папу и мужа домой!»: в Щекинском районе пропал 38-летний мужчина

Иван Антошечкин не выходит на связь с 16 октября.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск Ивана Евгеньевича Антошечкина из поселка Первомайский Щекинского района. В комментариях к записи супруга Ивана написала: «Ждем любимого папу и мужа домой, надеемся, что всё хорошо!»

С 16 октября 2021 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 192 см, плотного телосложения, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые с проседью. Был одет: черная куртка с зелеными вставками, черные джинсы, кроссовки.