«Ждем папу и мужа домой!»: в Щекинском районе пропал 38-летний мужчина
Иван Антошечкин не выходит на связь с 16 октября.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск Ивана Евгеньевича Антошечкина из поселка Первомайский Щекинского района. В комментариях к записи супруга Ивана написала: «Ждем любимого папу и мужа домой, надеемся, что всё хорошо!»
С 16 октября 2021 года его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 192 см, плотного телосложения, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые с проседью.
Был одет: черная куртка с зелеными вставками, черные джинсы, кроссовки.
Видели его? Звоните
8 (800) 200-54-52или 112.
Другие статьи по темам
Событие
Место