В Тульской области 58-летний мужчина получил удар током 10000 вольт и скончался

Следственным отделом по г. Узловая СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 16 октября 2021 года 58-летний электромонтер ООО «Донской» проводил ремонтные работы по оперативному переключению на электрической линии передач «Фидер Донской-2» подстанции Епифань.

В результате нарушения требований охраны труда и техники безопасности мужчина получил поражение электрическим током 10000 вольт. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оборудование, назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. В ходе следствия будет определен круг лиц, ответственных на предприятии за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.