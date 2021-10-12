Пожар на ул. Степанова: пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, ребенка забрала мама

Как сообщили в министерстве, пострадавший сегодня на пожаре на ул. Степанова, 33 ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Малыш 2019 года рождения осмотрен, ему оказана помощь. Мама забрала его домой, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

А вот 35-летний мужчина с этого же адреса гсопитализирован в Тульскую областную клиническую больницу. Его состояние врачи расценивают как тяжелое.

Напомним, днем 12 октября на улице Степанова в доме № 33 произошел пожар. В загоревшейся квартире находились мужчина, который получил ожоги, и двухлетний ребенок. По имеющейся информации, пожар начался на кухне — предположительно, там загорелось пролившееся масло.