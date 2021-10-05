Житель Кимовска насмерть забил знакомого
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.
Следователи выясняют обстоятельства гибели 54-летнего жителя Кимовска. Труп обнаружили накануне в квартире одного из домов на ул. Льва Толстого.
По данным следствия, преступление мог совершить его 44-летний знакомый. Предполагается, что мужчины выпивали и между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес своему оппоненту множество ударов руками и ногами.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
«В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ
СК России по Тульской области.
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