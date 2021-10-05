Житель Кимовска насмерть забил знакомого

Следователи выясняют обстоятельства гибели 54-летнего жителя Кимовска. Труп обнаружили накануне в квартире одного из домов на ул. Льва Толстого.

По данным следствия, преступление мог совершить его 44-летний знакомый. Предполагается, что мужчины выпивали и между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес своему оппоненту множество ударов руками и ногами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).