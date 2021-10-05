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Житель Кимовска насмерть забил знакомого

Житель Кимовска насмерть забил знакомого

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Следователи выясняют обстоятельства гибели 54-летнего жителя Кимовска. Труп обнаружили накануне в квартире одного из домов на ул. Льва Толстого.
 
По данным следствия, преступление мог совершить его 44-летний знакомый. Предполагается, что мужчины выпивали и между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес своему оппоненту множество ударов руками и ногами.
 
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 
«В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:26 0
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Тульская областьКимовский район
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