В Тульской области за неделю скончались 74 пациента с коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба, с 21 по 27 сентября в Тульской области коронавирусом заболели 788 человек. Ковид подтвержден у жителей 23 районов и городских округов. В Каменском, Куркинском, Одоевском районах случаев COVID-19 не зарегистрировано.

Всего с начала эпидемии в области зафиксировано 54 259 случаев заболевания.

751 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 46 578 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 74 пациентов в возрасте от 39 до 95 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2989 человек.