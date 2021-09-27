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В Тульской области за неделю скончались 74 пациента с коронавирусом

В Тульской области за неделю скончались 74 пациента с коронавирусом

У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, с 21 по 27 сентября в Тульской области коронавирусом заболели 788 человек. Ковид подтвержден у жителей 23 районов и городских округов. В Каменском, Куркинском, Одоевском районах случаев COVID-19 не зарегистрировано.
 
Всего с начала эпидемии в области зафиксировано 54 259 случаев заболевания.
 
751 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 46 578 человек.
 
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 74 пациентов в возрасте от 39 до 95 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2989 человек.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:56 −1
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