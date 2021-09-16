На реконструкцию Московского путепровода в Туле выделили почти 1,5 млрд рублей

Все работы должны завершиться не позднее декабря 2023 года.

В Туле ищут подрядчика для реконструкции Московского путепровода в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок. Срок окончания подачи заявок — 24 сентября.

Заказчиком выступает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Начальная цена контракта составляет 1 409 223 762,00 руб.

Работы будут выполняться в два этапа. Первый включает:

устройство элементов ограждения для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции;

разборку конструкций левой половины существующего путепровода;

строительство новой левой части путепровода.

Второй:

перестановку элементов ограждения для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции;

разборку конструкций правой половины существующего путепровода;

строительство новой правой части путепровода с подходами и объединение их с левой частью путепровода; устройство подпорных стенок и опор путепровода в зоне работ.

Согласно контракту, работы должны завершиться не позднее 15 декабря 2023 года.

Московский путепровод на улице Октябрьской в Туле — сборный железобетонный многопролетный, общей длиной 192,2 м.