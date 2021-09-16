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На реконструкцию Московского путепровода в Туле выделили почти 1,5 млрд рублей

На реконструкцию Московского путепровода в Туле выделили почти 1,5 млрд рублей

Все работы должны завершиться не позднее декабря 2023 года.

В Туле ищут подрядчика для реконструкции Московского путепровода в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок. Срок окончания подачи заявок — 24 сентября.

Заказчиком выступает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Начальная цена контракта составляет 1 409 223 762,00 руб.

Работы будут выполняться в два этапа. Первый включает:

  • устройство элементов ограждения для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции;
  • разборку конструкций левой половины существующего путепровода;
  • строительство новой левой части путепровода.

Второй:

  • перестановку элементов ограждения для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции;
  • разборку конструкций правой половины существующего путепровода;
  • строительство новой правой части путепровода с подходами и объединение их с левой частью путепровода; устройство подпорных стенок и опор путепровода в зоне работ.

Согласно контракту, работы должны завершиться не позднее 15 декабря 2023 года.

 

Московский путепровод на улице Октябрьской в Туле — сборный железобетонный многопролетный, общей длиной 192,2 м.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:58 0
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