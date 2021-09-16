На реконструкцию Московского путепровода в Туле выделили почти 1,5 млрд рублей
Все работы должны завершиться не позднее декабря 2023 года.
В Туле ищут подрядчика для реконструкции Московского путепровода в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок. Срок окончания подачи заявок — 24 сентября.
Заказчиком выступает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
Начальная цена контракта составляет 1 409 223 762,00 руб.
Работы будут выполняться в два этапа. Первый включает:
- устройство элементов ограждения для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции;
- разборку конструкций левой половины существующего путепровода;
- строительство новой левой части путепровода.
Второй:
- перестановку элементов ограждения для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции;
- разборку конструкций правой половины существующего путепровода;
- строительство новой правой части путепровода с подходами и объединение их с левой частью путепровода; устройство подпорных стенок и опор путепровода в зоне работ.
Согласно контракту, работы должны завершиться не позднее 15 декабря 2023 года.
Московский путепровод на улице Октябрьской в Туле — сборный железобетонный многопролетный, общей длиной 192,2 м.
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