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Нерадивый отец из Алексина на полгода отправится в колонию

Нерадивый отец из Алексина на полгода отправится в колонию

Мужчина долгое время не выплачивал алименты на содержание дочери.

На исполнении в отделении судебных приставов Алексинского и Заокского районов Тульской области находилось исполнительное производство в отношении 40-летнего жителя Алексина, который на протяжении долгого времени не выплачивал алименты на содержание дочери.

Недавно его привлекали к административной ответственности – отбыв назначенное наказание в виде исправительных работ, нерадивый отец не принял никаких мер к выплате долга. После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело. По приговору суда ему предстоит ближайшие полгода провести в колонии-поселении.

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