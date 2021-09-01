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В пос. Первомайский переименовали кадетскую школу
Фото: Яндекс.Карты.

В пос. Первомайский переименовали кадетскую школу

Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на региональном портале нормативно-правовых актов.

Первомайская кадетская школа теперь носит имя Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова.

Согласно постановлению за подписью главы областного правительства Валерия Шерина, это сделано «в целях воспитания у обучающихся чувства патриотизма, развития и углубления знаний об истории и культуре России и родного края, поддержания преемственности поколений и становления многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом отношениях».

Постановление вступило в силу 30 августа, региональному министерству образования дан месяц на проведение всех необходимых мероприятий, связанных с переименованием.

справка Myslo

Василий Иванович Чуйков – уроженец села Серебряные Пруды Веневского уезда Тульской губернии. Советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. С 1942 по 1946 год командовал 62-й армией (8-й гвардейской армией), особо отличившейся в Сталинградской битве, в армии получил прозвище Генерал Штурм.

После войны – главнокомандующий Группой советских оккупационных войск в Германии (1949 – 1953), командующий Киевским военным округом (1953 – 1960), главнокомандующий Сухопутными войсками СССР, замминистра обороны СССР (1960 – 1964), начальник войск гражданской обороны СССР (1961 – 1972).

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