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«Ограждения были, но их унесли»: администрация Тулы прокомментировала инциденты из-за люков-сюрпризов на пр. Ленина

«Ограждения были, но их унесли»: администрация Тулы прокомментировала инциденты из-за люков-сюрпризов на пр. Ленина

Блоки передвинули «неустановленные лица».

Администрация Тулы прокомментировала дорожные инциденты из-за ремонта дороги на проспекте Ленина. Напомним, вечером 31 августа в районе дома № 47 несколько машин получили повреждения, влетев в неогороженный люк.
 

– Администрацией города заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Туле. В частности, проспекта Ленина, где в настоящее время ведутся работы по фрезерованию дорожного покрытия.
 
Подрядной организацией на всем фрезеруемом участке были установлены временные знаки дорожных работ. Также установлены водоналивные блоки.
 
В районе дома № 47 по проспекту Ленина данные блоки были перемещены неустановленными лицами.
В случае наступления любых неблагоприятных последствий, возникших у третьих лиц в связи с выполнением работ подрядчиком в период их проведения и в течение срока исковой давности, подрядчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами.
 
Выявление нарушений в области соблюдения ПДД является исключительной прерогативой органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации, — сообщили Myslo в администрации Тулы.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:58 +1
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