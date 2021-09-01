«Ограждения были, но их унесли»: администрация Тулы прокомментировала инциденты из-за люков-сюрпризов на пр. Ленина

Администрация Тулы прокомментировала дорожные инциденты из-за ремонта дороги на проспекте Ленина. Напомним , вечером 31 августа в районе дома № 47 несколько машин получили повреждения, влетев в неогороженный люк.

– Администрацией города заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Туле. В частности, проспекта Ленина, где в настоящее время ведутся работы по фрезерованию дорожного покрытия.

Подрядной организацией на всем фрезеруемом участке были установлены временные знаки дорожных работ. Также установлены водоналивные блоки.

В районе дома № 47 по проспекту Ленина данные блоки были перемещены неустановленными лицами.

В случае наступления любых неблагоприятных последствий, возникших у третьих лиц в связи с выполнением работ подрядчиком в период их проведения и в течение срока исковой давности, подрядчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами.

Выявление нарушений в области соблюдения ПДД является исключительной прерогативой органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации, — сообщили Myslo в администрации Тулы.