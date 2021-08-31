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Подделала подпись, присвоила пенсию: в Плавске осудили почтальона
Фото: архив Myslo.

Подделала подпись, присвоила пенсию: в Плавске осудили почтальона

Приговор обвиняемой был вынесен вчера, 30 августа.

В Плавске местная жительница признана виновной в растрате, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента.
 
Судом установлено, что в марте этого года обвиняемая работала почтальоном на щекинском почтамте и должна была доставить пенсионерке соцвыплаты и пенсию 11 марта. Вместо этого 13 числа она расписалась за потерпевшую в бланке доставки выплат и забрала себе 15 108 рублей.
 
Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 месяцев исправительных работ. 
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