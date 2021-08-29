Фото пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал-2» обыграл «Калугу». Как сообщает пресс-служба тульского клуба, исход встречи решил эпизод на 42-й минуте. Харитонов у лицевой линии достал мяч и сделал навес к линии вратарской калужан, где Рыжов опередил соперников и головой направил мяч в сетку — 1:0. Для Дмитрия это первый гол в текущем первенстве ФНЛ-2.

«Калуга» активно начала второй тайм, получила право на потенциально опасные стандарты. Однако вернувшийся в стартовый состав Пономаренко и линия обороны красно-желтых действовали надежно, не позволив гостям рассчитывать даже на ничью.

4 сентября «Арсенал-2» сыграет в Брянске с «Динамо».

«Арсенал-2» — «Калуга» — 1:0

29 августа. Тула. Стадион академии «Арсенал». Судья Александр Ануфриев (Москва).

Гол: Рыжов (42, 1:0)

«Арсенал-2»: Пономаренко, Суханов, Злобин (Бронников, 78), Ходеев, Илюхин, Глойдман, Харитонов (Мягкий, 66; Кулешин, 90+2), Рыжов (Хабибов, 78), Якушин, Стрельчук, Изотов (Лутай, 66).

«Калуга»: Крайков, Дубровин, Мотовилов, Антипов, Басов (Храпов, 68), Романюк (Сергеев, 46), Бурдыкин, Крыжевских, Баранов (Яркин, 46), Ларинов, Семин.

Предупреждения: Мотовилов (1), Суханов (48).